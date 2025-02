Marc.Mitrani

Bonjour,

Plus exactement, Pierre a indiqué que l’IA n’était pas encore disponible et non pas qu’elle n’était « pas fonctionnelle »

Coller de l’IA n’est pas un gage de qualité : tout dépend de ce qqu’elle fait et comment elle le fait. Pour prendre une analogie, tous les smartphnoes on un appareil photo, mais la qualité des images produites peut varier énormément d’un modèle à l’autre. C’est pareil pour l’IA. L’implémentation annoncée par Samsung semble très prometteuse et il nous a paru idiot de ne pas en tenir compte. Mais si le résultat s’avère décevant, nous n’hésiterons pas à le dire et à noter le produit en conséquence !