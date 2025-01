Parallèlement, Samsung met à jour son application Health, laquelle permet d’aller encore plus loin dans l’analyse des habitudes de sommeil.

Au-delà de l’analyse du sommeil de la nuit précédente, la mise à jour inclut un rapport sur l’environnement de sommeil, des conseils personnalisés plus poussés sur les tranches de sommeil recommandées et des clés pour se détendre grâce à « Pleine conscience », qui propose des exercices de respiration et de méditation.