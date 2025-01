Créée en France, Deezer a séduit plus de 100 millions d'utilisateurs, et ce, dans plus de 180 pays. Ayant récemment supprimé plusieurs dizaines de millions de titres dans sa bibliothèque, l'app a lancé un outil de création de playlists boosté à l'intelligence artificielle. Elle a aussi, comme le veut la coutume, partagé avec ses abonnés leur récapitulatif musical de 2024.