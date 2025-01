Cette nouvelle application, baptisée « WowMouse », utilise les capteurs de l’Apple Watch – l’accéléromètre, la boussole et même la détection subtile des mouvements de la main – pour vous offrir un contrôle quasi magique de vos appareils. Concrètement, vous pointez votre main vers votre Mac, et vous observez le curseur bouger sur l’écran au gré de vos gestes. Un double tap sur votre pouce et votre index ? C’est détecté comme un clic.