Le Bouquet Famille mis en clair par SFR propose des chaînes prestigieuses comme Paris Première, 13ème RUE et Serieclub pour les amateurs de divertissement et de séries. Les plus jeunes ne sont pas en reste avec l'accès à DreamWorks et Boomerang, tandis que les passionnés de documentaires peuvent profiter de Discovery Channel et Ushuaïa TV.