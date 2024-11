Pour imager un peu la chose, on peut dire que l'envoi de messages depuis des zones blanches grâce à une connexion satellitaire devient réalité. Imaginez pouvoir envoyer un SMS installé sur un sommet alpin, une île isolée ou un désert, sans aucune infrastructure cellulaire traditionnelle. Cette promesse technologique, longtemps attendue par les amateurs de grands espaces et les professionnels nomades, se concrétise grâce à une innovation européenne. Elle est portée par Deutsche Telekom, avec le concours de Qualcomm et Skylo, et pourrait transformer nos usages de la communication.