L'opérateur au carré rouge continue d'étoffer son programme « SFR Multi », lancé à la fin du mois d'août pour remplacer les anciens avantages Multi Packs et SFR Family. Cette fois-ci, c'est du côté des offres box que l'entreprise apporte du changement, avec une réduction mensuelle pour les foyeurs qui souhaitent s'équiper d'une seconde box internet, que ce soit pour une résidence secondaire, un parent ou un enfant étudiant. SFR veut donner plus de poids à son programme Multi, et simplifier ses gammes fixe et mobile.