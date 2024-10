Trêve de plaisanterie, il s’agit bien évidemment d’une erreur de référencement. Le lien de redirection vers la plateforme d’achat n’est d’ailleurs pas fonctionnel, affichant une belle 503. Il aurait été de toute façon étonnant qu’il ne s’agisse que d’une erreur de prix, Microsoft ayant arrêté sa production et planifié sa fin de support à l’été prochain. Les mises à jour se font aussi de plus en plus rares, tant et si bien que la dernière en date avait surpris son monde.