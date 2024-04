À cause d'un fil coupé par un tracteur, un couple client de SFR est privé d'Internet fixe depuis un an !

Les Marie, qui n'ont plus d'Internet fixe depuis plus d'un an, n'en peuvent plus. Alors qu'ils vivaient dans la sérénité et profitaient tranquillement de leur abonnement SFR à la fibre optique, Michèle et Emmanuel courent derrière de multiples acteurs qui depuis plus d'un an se renvoient la balle au jeu de la responsabilité. En attendant, le couple ne bénéficie plus de la fibre optique. Mais comment en est-on arrivé là ?