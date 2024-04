Carburant à 1,5 euro : quelle est donc cette pétition signée par 1 million d'automobilistes ?

L'association a ainsi expliqué que la hausse « correspond à un surcoût moyen d'un peu plus de 200 € par an (+13,3%) pour chaque automobiliste. » Un problème évidemment, surtout en cette personne d'inflation, où les budgets sont de plus en plus serrés, et surtout, où le transport est devenu le premier poste de dépense des foyers, représentant 16,4% dudit budget, « devant le logement (16,3 %) et l'alimentation (16,1 %). »

Pour Pierre Chasseray, l'État serait capable de faire rapidement baisser le prix, en réduisant les taxes sur le carburant, qui constituent au total 60% du prix à la pompe, et qui s'apparenteraient à une « surfiscalité. » On se souvient que le 29 mai 2018, une certaine Priscillia Ludosky avait mis en ligne une pétition pour critiquer la hausse des taxes sur le carburant, une pétition qui avait commencé à faire du bruit en septembre, en réunissant près d'1 million de signataires, et qui avait été une des origines du mouvement des Gilets jaunes.