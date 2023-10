Prix du carburant : ce site malin pour faire le plein d'économies et d'essence

Une fois votre recherche bouclée, la liste des résultats apparaît sous forme de tableau, depuis le bouton « Voir la liste des points de vente » sur fond bleu. Celui-ci vous donne l'adresse et l'identité exactes des stations, mais aussi et surtout les prix des carburants disponibles et la date à laquelle ils ont été communiqués par le professionnel.

Vous pouvez ajouter les points de vente de votre choix en favori et obtenir une carte zoomée sur le lieu, en cliquant sur « Afficher les détails ». Vous pouvez aussi avoir une vision d'ensemble des stations recensées dans votre zone de recherche en cliquant sur le bouton « Carte des points de vente », en haut de la page.