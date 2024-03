Free lance, avec Qiara, une offre de sécurité connectée avec 5 équipements : prix, caractéristiques, produits, ce qu'il faut savoir

En ce qui concerne l'installation et la connexion, Qiara met en avant la simplicité. En conférence de presse, la jeune entreprise a pu le confirmer : il ne faut pas plus de 15 minutes pour installer soi-même les équipements, en étant guidé par l'application (disponible sur Android et iOS), contre plusieurs heures en cas d'intervention d'un technicien chez un concurrent, Homiris ou Verisure pour ne pas les citer.