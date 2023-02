Abonnés Free : ces nouvelles offres antivirus et VPN avec McAfee sont-elles vraiment intéressantes ?

La première offre, baptisée McAfee Sécurité, reprend pour l'essentiel le contenu de l'offre précédente. Elle intègre à la fois une protection antivirus, une surveillance basique du dark web ainsi qu'un gestionnaire de mots de passe et un logiciel de contrôle parental. Cet abonnement est utilisable sur cinq appareils au total afin de protéger le PC familial, mais aussi les téléphones et tablettes de chaque membre de la tribu. L'option coûte 4,99 euros par mois et reste sans engagement.

À ses côtés, les freenautes pourront retrouver une nouvelle option, McAfee Sécurité Avancé. En plus de l'antivirus, du gestionnaire de mots de passe et du contrôle parental, l'abonnement comprend une surveillance avancée du dark web et un VPN illimité inclus. Ce dernier permettra d'anonymiser un peu plus ses connexions au Web, notamment lorsque les connexions sont passées sur un réseau Wi-Fi public, sans incidence sur les débits internet et les vitesses de connexion.

Le nombre maximal d'utilisateurs est cette fois de dix, idéal donc pour les foyers les plus connectés. L'option est un peu plus chère, à 6,99 euros par mois. Elle est toujours sans engagement de durée, mais reste plus abordable que le paiement unique d'un VPN pour une ou deux années d'abonnement. Elle est à retrouver exclusivement depuis l'espace abonné en ligne.