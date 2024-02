Un bidouilleur fait le boulot d’Apple en collant un port USB-C sur des Airpods Max

L’opération n’a rien de trop compliqué si vous avez les bons outils. Il faudra certes ouvrir le casque et délicatement disposer de toutes les pièces, mais le port Lightning en lui-même est simplement accroché à la carte mère via deux petits câbles et autant de vis. Le décoller du casque en lui-même requiert par contre un peu de force brute puisqu’il est accroché avec de la colle extraforte. Rien qui ne puisse résister à un coup de marteau et de tournevis, mais il faudra tout de même être délicat pour ne rien abîmer.