iPhone 16 Pro : plus d'originalité sur les coloris ? Pas sûr, mais il y aurait du gold

Le premier serait un gris clair similaire à ce qu'Apple proposait en 2014 avec le « Space Gray » de son iPhone 6. Le second permettrait à la firme de revenir à une option « Gold », mais avec un rendu plus prononcé, et plus métallique, que celle proposée par l'iPhone 14 Pro il y a deux ans.

On notera néanmoins que Majin Bu prend lui-même des pincettes avec ces deux couleurs. En clair, rien ne nous dit qu'Apple les adoptera bien pour ses iPhone 16 Pro. Il se peut que la firme choisisse de les modifier ou carrément de les remplacer en cours de route. Cela étant dit, il y a tout de même de fortes chances que le coloris doré revienne effectivement sur les prochains iPhone… quelle qu'en soit la nuance précise.