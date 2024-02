Le Beelink EQ12 N100 rejoint notre comparatif des meilleurs mini-PC !

Beelink n'est pas seul sur le créneau des rapports qualité-prix attractifs en milieu-de-gamme. Le EQ12 N100 partage de nombreuses similitudes avec le GEEKOM Mini Air 12, à commencer par le processeur Intel Alder Lake de 12ème génération. Il est aussi performant et compact. Néanmoins, son stockage est plus limité (256 Go contre 512 Go) et il prend en charge 3 écrans au maximum, contre 4 pour le modèle de Beelink. Notons tout de même que le modèle de ce dernier est plus cher d'une cinquantaine d'euros.

Une alternative intéressante avec un écart de prix réduit (une vingtaine d'euros) est le Maxtang MTN-ALN50. Pour à peine plus cher, vous pouvez troquer l'Alder Lake N100 contre un i3-N305, qui double les cores et threads et affichent une fréquence turbo supérieure (3,80 GHz en 1-core et 3,20 GHz en multi-core, contre respectivement 3,40 GHz et 3,00 GHz avec l'architecture Alder Lake). La partie graphique est aussi plus convaincante, alors que c'est une critique que l'on peut adresser au mini-PC de Beelink.