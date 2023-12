Toujours aussi populaire à Noël, la petite entreprise Mariah Carey ne connaît (vraiment) pas la crise

Les chansons dédiées aux fêtes de fin d'année sont légion, de nombreux artistes s'étant prêtés à l'exercice depuis la nuit des temps. Cependant, peu d'entre elles s'inscrivent durablement dans nos tympans, et seuls un ou deux titres arrivent réellement à percer à chaque décennie.

Parmi eux, All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey est peut-être celui que vous avez le plus entendu la semaine dernière, et c'est bien normal. Cette chanson, qui aura bientôt 30 ans, a battu le record d'écoute sur Spotify en une seule journée : elle a été lancée 23 701 697 fois la veille de Noël.

C'est bien plus que le meilleur score précédent, qui était de 21 273 357 écoutes selon TMZ. Cet exploit avait aussi été enregistré la veille de Noël, en 2022, et était également détenu par… Mariah Carey, avec le même titre. En fait, cela fait d'ailleurs plusieurs années consécutives que la chanteuse bat de cette façon le précédent record. La galaxie toute entière ne semble toujours pas s'en lasser, et la chanteuse américaine fait désormais bien partie de la tradition de Noël.