L'aspirateur Samsung Jet 85 Pet rejoint notre comparatif des meilleurs aspirateurs balais !

Le modèle de Roborock est à la fois plus puissant et polyvalent. Il permet notamment de laver, ce qui n'est pas le cas de l'appareil de Samsung. Ses performances d'aspiration sont aussi supérieures, en particulier grâce aux accessoires. Néanmoins, le Jet 85 Pet se distingue par un système de filtration aux petits oignons et une meilleure autonomie.

Et face au Shark Detect Pro ? Le produit de Samsung fait clairement mieux à tous les égards, mais il est aussi +100€ plus onéreux. Le Shark Detect Pro demeure tout à fait performant pour les usages domestiques grâce à sa bonne autonomie et à sa puissance d'aspiration élevée.