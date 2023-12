Ugreen démocratise un peu plus les générateurs solaires avec une gamme complète pour tous les budgets

On termine avec le vaisseau amiral, la PowerRoam 2200 à 1 799,99 €, qui délivre 2 048 Wh et peut alimenter de gros équipements jusqu’à 3500W. Elle est dotée de 16 ports qui permettent d’alimenter simultanément plusieurs appareils. Avec 25,5 kg sur la balance et son encombrement nettement plus important, elle est livrée avec un chariot à quatre roulettes multidirectionnelles et poignée télescopique intégrée qui facilite les déplacements.