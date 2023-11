Greenpeace épingle Samsung, Apple et Intel pour leurs trop faibles efforts faits sur l’écologie

Derrière le vernis cool, branché et respectueux de l’environnement que présentent ces entreprises se cachant, comme souvent, des chaînes d’approvisionnement encore très dépendant aux énergies fossiles et très lentes à adopter des méthodes de méthodes de production plus respectueuse de l’environnement. « Des marques comme Apple et Microsoft ne devraient pas promouvoir leurs produits comme, étant “verts”, alors que leurs chaînes d’approvisionnement sont toujours alimentées par le charbon et le gaz », dénonce Xueying Wu, la responsable du rapport chez Greenpeace.