Deezer a été paralysée dimanche par une attaque DDoS, mais de quoi parle-t-on au juste ?

Entre 8 h 00 et 12 h 00 ce dimanche, Deezer a subi de sacrées secousses, dues à une cyberattaque tout ce qu'il y a de plus classique : une attaque DDoS, dite « par déni de service distribué ». Des centaines de signalements notamment déposés sur le site Downdetector et sur les réseaux sociaux ont poussé la plateforme à communiquer et reconnaître, chose rare, l'incident cyber sans tarder. Que s'est-il passé et à quoi le service a-t-il fait face ?