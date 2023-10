Votre iPhone 12 pourrait capter (un peu) moins bien à cause de la mise à jour française

La raison pour laquelle l’iPhone 12 a été épinglé par l’ANFR et le ministre chargé du Numérique et des Télécommunications, Jean-Noël Barrot, est que le téléphone module son débit d’absorption spécifique (DAS) selon les situations. Dans le cas où le mobile est posé sur une table, l’iPhone 12 augmente légèrement sa puissance de transmission, et donc son DAS, afin de mieux capter. Cela est sans risque pour votre santé d’après Apple, puisque dès que le téléphone est de nouveau en contact avec un corps humain, la puissance de transmission est de nouveau bridée et le DAS diminue.