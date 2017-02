Moteurs de recherche : quelles alternatives à Google ?

Modifié le 13/10/2016 à 10h57

Si la machine à remonter le temps existait, certains ne se priveraient sûrement pas d'en faire usage. En 1998, Yahoo aurait alors certainement accepté de racheter Google pour 1 million de dollars... Et Microsoft aurait sans doute adopté un jeu d'algorithmes plus performants dès le début. Mais c'est aujourd'hui Google qui domine le marché de la recherche, surtout en Europe avec une part supérieure à 90%. Pour beaucoup, Google fait tout simplement figure de porte d'entrée sur le web.Il n'empêche que plusieurs sociétés tentent de concurrencer Google, soit en proposant un moteur générique, soit en offrant un service spécifique à l'internaute. Souvent, les technophiles en essaient quelques-uns mais reviennent inlassablement à leurs habitudes. Mais selon le type de requêtes formulées, Google n'est pas toujours le meilleur : ce sont bien les habitudes qu'il faut changer.Bien entendu, il n'est pas ici question de tester la pertinence de ces moteurs. Cette dernière variera selon la nature de la recherche, le pays de l'internaute et surtout l'appréciation de chacun. Du moins si on prend la peine de se démarquer un peu et de sortir des sentiers tracés par Google...Voici donc quelques alternatives à tester.