Nettoyer son ordinateur : les meilleurs logiciels gratuits

Pour éviter de devoir désinstaller : Unchecky



Unchecky

C'est là qu'intervient Unchecky. Ce petit programme tourne en tâche de fond pour décocher lui-même les options d'installation non-désirées. Si ce n'est pas possible, un avertissement sonore vous prévient. Il n'est pas parfait, certains systèmes arrivant à passer au travers, mais il bloquera tout de même un grand nombre d'adwares, dont la liste est présente sur la fiche qui suit. Le reste du temps, il se fera oublier dans la barre de notification.



+ Les plus

- Invisible et simple



- Invisible et simple

- Les moins

- Ne détecte pas tous les crapwares



- Ne détecte pas tous les crapwares

Les logiciels de désinstallation simples



Should I Remove It

Should I Remove It, comme son nom l'indique, vous précise quels sont les programmes qui peuvent ou même doivent être supprimés de votre machine. L'évaluation est faite par les utilisateurs, en fonction de leur usage du logiciel : chaque désinstallation fait augmenter le score. Ces évaluations sont pondérées par un « groupe d'experts techniques ». Ce système n'est pas infaillible, mais offre une bonne idée de l'opportunité de chaque désinstallation. Évidemment, il faut être connecté pour que cela fonctionne.



Au démarrage, Should I Remove It scanne votre machine pour trouver tous les programmes installés, ce qui le rend assez lent à se lancer. L'interface est plutôt épurée et propre, une barre colorée montre la nocivité de chaque programme, et une notation sur cinq sous forme d'étoiles indique l'utilité du programme. Lorsque vous cliquez sur une occurrence, vous avez le choix entre la suppression ou l'ouverture d'une page de navigateur pour en apprendre plus. Enfin, vous pouvez laisser le Should I Remove It tourner pour qu'il vous alerte si jamais vous installez quelque chose de suspect.



+ Les plus

- Permet une évaluation précise de la dangerosité de chaque logiciel



- Permet une évaluation précise de la dangerosité de chaque logiciel

- Les moins

- Nécessite une connexion

- Lent au démarrage



- Nécessite une connexion- Lent au démarrage



Geek Uninstaller

Celui-ci a l'avantage de la légèreté. Geek Uninstaller est un programme complètement gratuit et sans installation requise. À ce titre, il peut être transporté sur une clé USB pour nettoyer n'importe quelle machine qui en a besoin, 32 ou 64 bits. Il propose deux modes de suppression, simple ou forcée, en fonction des besoins.



Geek Uninstaller ne présente pas de nombreuses options, mais certaines peuvent être utiles. Par exemple, vous pouvez supprimer une entrée dans le menu « ajouter/supprimer » de Windows, si vous souhaitez faire disparaître un programme. Vous pouvez aussi accéder au dossier d'installation ou aux entrées du registre. En résumé, c'est le genre d'outil qu'il est toujours bon de garder sous la main.



+ Les plus

- Portable

- Rapide



- Portable- Rapide

- Les moins

- Peu d'options de désinstallation



- Peu d'options de désinstallation



Wise Uninstaller

Tout comme le précédent, nous avons ici un logiciel conçu pour être transporté et exécuté sans installation pour nettoyer des PC. La différence entre l'un et l'autre ne tient finalement qu'à l'interface, ainsi qu'aux modes de désinstallation. Wise Uninstaller en propose trois au lieu de deux : un mode simple (le même que Windows), un mode sélectif et un mode forcé.



Au niveau des options, vous pouvez accéder aux entrées de registre, rechercher des informations avec Google sur le programme sélectionné, et exporter la liste de vos programmes installés dans un fichier texte. La seule chose qu'on pourra lui reprocher est son exécution un poil plus lente que Geek Uninstaller.



+ Les plus

- Portable

- 3 niveaux de désinstallation



- Portable- 3 niveaux de désinstallation

- Les moins

- Un peu lent à démarrer



- Un peu lent à démarrer

Du côté des Mac



Apptrap

AppTrap est un petit utilitaire très simple qui remplace efficacement la corbeille pour ce qui est de la désinstallation des logiciels. Une fois installé, il devient totalement invisible. Il se chargera, lorsque vous voudrez supprimer un logiciel en glissant/déposant l'icône, de nettoyer les traces restantes de son existence, les fichiers de préférences par exemple. Si vous n'en avez plus l'utilité, vous pouvez le désactiver dans les préférences système.





+ Les plus

- Discret et efficace



- Discret et efficace

- Les moins

- Fonctionnalités limitées



- Fonctionnalités limitées



Appcleaner

Un autre logiciel pour Mac qui sera un peu plus ambitieux et complet. Appcleaner nettoie correctement votre liste d'applications, sans rien oublier. Il offre quelques fonctionnalités intéressantes, comme la possibilité de désinstaller plusieurs applications à la fois, en les sélectionnant dans une liste. Il peut également servir à nettoyer les widgets dans le dashboard de l'utilisateur. Un dernier onglet permettra de viser les plugins et les prefpane de l'utilisateur.



AppCleaner intègre la même fonction qu'Apptrap dans le sens où il peut remplacer la corbeille pour la désinstallation de logiciel. Le plus appréciable étant que l'on peut protéger à l'avance les logiciels sensibles, ce qui évite une suppression par erreur de clic.





+ Les plus

- Nettoie l'ensemble des éléments associés à l'application

- Protège les logiciels utiles



- Nettoie l'ensemble des éléments associés à l'application- Protège les logiciels utiles

- Les moins





Modifié le 10/01/2017 à 12h59

Évidemment, enchaîner une liste de logiciels tous identiques n'aurait pas beaucoup de sens. Voilà pourquoi nous vous présentons des outils pour différents usages. Certains vous aident à ne pas installer des programmes inutiles. D'autres les suppriment après coup. Certains se concentrent uniquement sur les programmes parasites ou malveillants, quand d'autres sont bien plus généraux. Mais globalement, vous devriez trouver ce dont vous avez besoin pour tous les usages.Eh oui, le meilleur moyen d'avoir un pc propre et rapide, c'est encore de ne pas installer dedessus. Malheureusement, il suffit parfois de cliquer un peu trop vite sur « suivant » pendant l'installation d'un logiciel gratuit pour se ramasser une énième barre d'outils pour navigateur.Ces programmes ne proposent rien d'autre que de suppléer au désinstalleur intégré à Windows. Ils intègrent en général des options spécifiques vous permettant d'aller chercher dans la base de registre les entrées associées au logiciel, ou de supprimer les fichiers restants. Certains sont également portables, vous pourrez les emmener sur une clé USB pour nettoyer une nouvelle machine.Ce n'est pas parce que la problématique de la désinstallation est traitée différemment sous OS X qu'elle est parfaite. Fort heureusement la plateforme n'est pas en reste et il existe aussi des logiciels d'optimisation de la désinstallation pour les ordinateurs de la marque à la pomme.