Principales nouveautés de Firefox 51.0 :

Ajout du Zoom dans la barre d'adresse

Lecture du format audio sans perte FLAC au sein du navigateur

Gestionnaire de mots de passe : possibilité de voir le mot de passe avant l'enregistrement et Firefox est désormais capable d'enregistrer les mots de passe dans les formulaires dépourvus de "submit"

Amélioration des performances vidéo pour les systèmes sans accélération matérielle (GPU)

Nouvelles traductions (Géorgien et Kabyle)

Mozilla Firefox un navigateur internet moderne

Firefox un navigateur avant tout performant

Fonctionnalités supplémentaires

Lancé en 2004,réussi un tour de force en remettant en question la domination d' Internet Explorer sur le marché des navigateurs. Aujourd'hui, le navigateur web de Mozilla est devenu incontournable.Ce n'est plus un secret pour personnepropose une interface simple et hautement personnalisable : que ce soit par les basiques mais non moins efficacesou via les modules complémentaires.La gestion des onglets n'est, elle, pas en reste proposant la gestion d'applicatifs en son sein et des "groupes d'onglets" avec, une récente fonction permettant de s'organiser au mieux dans une seule fenêtre, avec une efficacité et une ergonomie réellement bénéfique.Difficile de passer également, même si cette fonction tend aujourd'hui du standard, à côté de la barre d'adresse intelligente servant à la fois d'historique ou permettant encore la mise en favori. On aurait sans doute préféré pouvoir effectuer directement ses recherches dans cette même barre bien que cela nous aurait privés de la multitude des moteurs de recherches configurables.En terme de moteur(s),tend à vous faire gagner en performance avec un moteur Javascript optimisé et vous donne, et c'est une obligation aujourd'hui accès aux technologies HTML5. On notera parmi celle-ci la prise en charge de lapermettant le visionnage des vidéos HD au sein de votre navigateur (si tant est que votre connexion internet vous l'autorise).Une multitude de fonctions au sein desquelles on oublierait presque la possibilité de lecture des flux RSS, la navigation privée ou un gestionnaire de modules complémentaires fortement amélioré lors des dernières moutures.A noter pour finir la synchronisation entre lede votre terminal mobile et celui ou ceux de vos postes fixes, tout pour emporter vos sites partout avec vous.Depuisil est possible de migrer les favoris, l'historique de navigation ainsi que les cookies depuis Google Chrome . Notons également que les internautes ayant configuré le module de synchronisationpourront répliquer leurs add-ons sur différentes machines.