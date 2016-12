Quel est le meilleur antivirus ? Notre comparatif

Le meilleur antivirus en 2016 selon notre comparatif

Modifié le 22/12/2016 à 11h02

ajout de Norton Security 2016.Quel est le meilleur antivirus ? La question est difficile à trancher de manière aussi définitive : on serait plutôt tenté de demander « de quel antivirus avez-vous besoin ? » Du Windows Defender intégré à Windows 10, à Symantec qui ne propose plus qu'une suite de sécurité complète, il y a un gouffre, occupé par des produits plus ou moins simples d'utilisation, plus ou moins destinés aux utilisateurs avertis ou néophytes.Notre comparatif n'a pas vocation à se substituer aux tests permanents réalisés par les laboratoires dédiés comme AV Comparatives ou AV Test qui disposent évidemment de moyens considérables pour cette seule tâche. Notre but est de vous orienter vers le logiciel le plus pertinent pour votre usage.Ainsi, nous intégrons un test de détection à la demande, sur un ensemble de menaces collectées au cours des 2 mois précédant le test, mais notre avis sur les performances des antivirus tiennent tout autant de la pertinence des technologies intégrées, des résultats de chaque produit sur les tests de laboratoires, que sur nos propres observations.Nous nous concentrons également sur l'intégration de fonctions additionnelles, sur l'interface utilisateur, ainsi que sur l'impact de l'antivirus sur les performances de Windows (occupation CPU et RAM, démarrage de Windows, durée d'une analyse).Ce comparatif est amené à évoluer avec des mises à jour régulières en fonction de la sortie de nouvelles versions des antivirus testés. Nous ajouterons également certains produits ultérieurement.