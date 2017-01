Principales nouveautés de Chrome 56.0 : HTML5 remplace désormais Flash Player par défaut pour tous les utilisateurs et notifie cet effet à chaque premier accès a une page munie de la technologie signée Adobe

Les sites HTTP sensibles en termes de sécurité sont désormais labellisés comme tel dans la barre d'adresse

Chrome 56 lit désormais le format audio sans perte FLAC nativement

Google Chrome est également disponible en version portable

(logiciel ne nécessitant pas d'installation et pouvant être, de fait, mis et exécuté sur clé USB).

Qu'est-ce que Google Chrome ?

Pourquoi choisir Google Chrome ?

L'interface de Chrome

Les meilleures fonctionnalités de Chrome :

La page " Nouvel onglet " présentant en mosaïque les pages les plus visités et permettant un accès direct à vos pages préférées

Un outil de traduction automatique (interne au navigateur)

Un correcteur d'orthographe

La possibilité d'ouvrir une page de navigation privée ne laissant de trace ni dans l'historique, ni dans le cache, ni dans les cookies de votre navigateur

Une gestion fine de l'historique permettant notamment les recherches

Une gestion des onglets à part

Les actus autour du navigateur Google Chrome :

est un navigateur web moderne créé et développé par Google, filiale de la société Alphabet et géant du moteur de recherche.Disponible sous Windows, OS X iOS et Android se veut avant tout rapide et efficace ; utilisant dans le passé le moteur de rendu de Safari , Webkit, réputé pour ses performances, Google a développé via le projet Chromium un fork appelé Blink.Il dispose également d'excellentes performances en JavaScript et d'une très bonne prise en charge du HTML 5.est très facile à prendre en main ; par exemple, il a su se démarquer dès son arrivée sur la marché en imposant son Omnibox : à la fois barre d'adresse et moteur de recherche.Le navigateur web de Google, disponible sur toutes les plateformes (sauf Windows Phone), permet de plus de se connecter via son compte Google et d'ainsi synchroniser ses onglets, favoris, historiques, paramètres et extensions.Depuis son lancement, Google a toujours poussé son navigateur vers la simplicité : siest minimaliste, c'est pour permettre son usage à tous.De fait, en plus de son Omnibox, le navigateur se limite à la présentation des utiles boutons page précédente/suivante et recharger, de la barre de favoris et du menu, à droite. Le cas échéant, les extensions viendront encombrer un peu d'espace au côté de ce dernier.peut se voir personnaliser grâce aux thèmes disponibles au sein de son store.Les innovations dene s'arrêtent pas là : le logiciel gère notamment les onglets sous la forme de processus indépendants. Chaque onglet est placé dans une « Sandbox» permettant d'éviter le crash du navigateur si une des applications exécutées dans un onglet venait à se bloquer.Le navigateur est d'ailleurs capable de rouvrir les derniers onglets ou la dernière fenêtre fermés (clic droit dans la barre d'onglet, « rouvrir l'onglet fermé ») tout en gardant les données remplies dans un formulaire ; une fonctionnalité qui pourrait bien vous sauver la mise.Enfin, épinglez les onglets que vous utilisez que vous utilisez fréquemment (Clic droit « épingler l'onglet»).