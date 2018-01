Notre sélection des meilleures TV 2017

Les TV incurvées

Samsung et LG sont au coude-à-coude sur le marché. L'incurvé fonctionne particulièrement sur des téléviseurs à la diagonale généreuse et en résolution 4K : on peut alors bien se rapprocher et profiter d'une immersion inédite.

Les TV 4K

Dans cette sélection, vous trouverez la crème des téléviseurs en 4K (3 840 x 2 160 pixels) et plats. Ces téléviseurs 4K sont majoritaires chez les grands distributeurs français. Ticket d'entrée : 600€.

Les TV grande taille

Quand on passe de l'autre côté du mètre cinquante de diagonale (60 pouces), les prix grimpent assez vite. On a tout de même réussi à dégoter un modèle à 700€ ! Notre modèle plus grand grimpe à 75 pouces (189 cm).

Les TV pas cher

Du 40 pouces vendu autour de 300 euros au 43 pouces à 500 euros, le panel de téléviseurs présenté dans cette sélection est vaste. Tous présentent un bon rapport qualité/prix.

Modifié le 29/09/2017 à 13h06

Pas de panique ! Grâce à cette sélection des, il sera beaucoup plus facile de faire votre choix. Pour couvrir un maximum de besoins, nous avons classé les meilleurs téléviseurs selon 4 grandes catégories. En cliquant sur les liens, vous retrouverez une sélection des, des, des, et enfin des(car même les petits budgets peuvent avoir accès à de la qualité) !Bien sûr, chaque type de télévision présente des avantages et des inconvénients. Selon vos habitudes, vous opterez donc a priori pour une catégorie ou une autre. Mais n'hésitez pas à consulter chacune des pages pour ne passer à côté d'aucune occasion... On ne sait jamais. Bonne lecture !