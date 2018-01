Les meilleurs logiciels gratuits de capture d'écran

Les outils minimalistes

PrtScr

PicPick

LightShot

Les gros costauds

GreenShot

ShareX

Les extensions pour navigateurs

Pour Google Chrome : Blipshot

Pour Mozilla Firefox : Fireshot

La logithèque de Clubic s'est enrichie au fil des années de nouveaux logiciels gratuits et complets permettant la réalisation desous forme de fichiers image ou vidéo. En fonction de ses besoins, l'utilisateur peut ainsi opter pour une solution minimaliste, complexe ou plutôt adaptée à une configuration légère en se tournant vers les extensions navigateur.La rédaction vous propose une sélection desselon les besoins et le niveau en informatique.Le premier logiciel fait figure de vétéran de cette sélection car il s'est inspiré de(récemment rebaptisé), l'outil intégré à Windows Vista.permet d'effectuer des captures d'écran au format image de manière simple et plutôt ludique. À l'aide de simples raccourcis clavier, il est possible de capturer l'écran dans son intégralité, une fenêtre active, une sélection rectangulaire ou une sélection à main levée.Il se distingue par l'affichage des captures, qui flottent à l'écran et permettent à l'utilisateur de choisir entre plusieurs possibilités : enregistrer la capture aux formats JPG, PNG ou BMP, l'éditer sous Paint, l'imprimer ou encore l'envoyer par e-mail ou vers le Presse-Papiers. Côté prise en main, l'interface intuitive est simple à maîtriser bien qu'elle soit uniquement en anglais.Sia tout d'un grand logiciel, il le doit à la foule de fonctions, d'options et d'outils qu'il intègre. Côté capture, il donne les moyens d'enregistrer l'écran entier, une fenêtre active, une fenêtre déroulante ou une zone à main levée. Une fois la capture effectuée, cette dernière s'ouvre automatiquement au sein de l'éditeur intégré qui comprend de multiples fonctions d'édition et de retouche comme l'ajout d'effets, de textes ou encore le redimensionnement des captures.Par ailleurs,propose le partage et l'enregistrement des captures sur de nombreux outils tiers tels que Facebook, Twitter, Dropbox, Google Drive ou un serveur FTP. Cette solution se démarque également par les nombreux petits utilitaires inclus comme une règle à pixels, un tableau blanc pour dessiner sur l'écran, une loupe et un récupérateur de couleur pour afficher les valeurs de n'importe quel pixel à l'écran. Soulignons enfin les options de nommage avancées et les nombreux raccourcis clavier personnalisables.Disponible en français,est léger et séduit autant sur le faible impact sur les performances de l'ordinateur que lors de son utilisation quotidienne. Il est idéal pour celles et ceux qui cherchent à partager rapidement des captures d'écran sur le web. Pour effectuer une capture d'écran, un raccourci clavier ou un clic sur l'icône du logiciel suffisent pour capturer une partie de l'écran ou son intégralité.Lorsque la capture est effectuée, l'utilisateur a la possibilité d'ajouter des flèches, du texte ou du surlignage, maisse démarque surtout par ses fonctions de partage rapide. En un clic de souris, la capture peut être automatiquement sauvegardée en ligne sur le site de l'éditeur, le programme se charge alors d'afficher l'URL raccourcie de la capture publiée en ligne.propose également la recherche d'images similaires via Google Images.« Libre » , « léger » et « rapide » décrivent biencar il permet d'effectuer des captures d'écran rapidement et en toute simplicité. Plusieurs raccourcis sont disponibles pour capturer l'intégralité de l'écran, une fenêtre ou une zone spécifique. Un menu contextuel s'ouvre automatiquement une fois la capture réalisée.Parmi les choix disponibles, l'utilisateur peut retoucher rapidement sa capture via l'éditeur intégré ou l'enregistrer en un clin d'œil sur le disque dur, l'envoyer sur Paint, vers le Presse-papiers, l'imprimer ou la publier en ligne sur. Cette dernière option permet d'avoir une URL raccourcie pour la partager sur les réseaux sociaux.Côté options et prise en main, le logiciel offre une interface minimaliste et pas encore traduite en français. Soulignons enfin l'option bien pratique pour personnaliser le nommage des captures selon les besoins.L'une des toutes meilleures solutions de ce top est OpenSource !fait figure de nouvelle référence dans le domaine de la capture d'écran par ses nombreuses possibilités de captures image et vidéo. Le logiciel peut réaliser des captures de pages déroulantes, enregistrer l'écran au format GIF ou en vidéo MP4. Il intègre aussi un module OCR pour reconnaitre le texte affiché sur les captures.Après la capture, il est possible d'enregistrer l'image sur le disque, de la modifier grâce à l'éditeur intégré, d'enregistrer une miniature et bien d'autres options. Il en et de même pour le partage en ligne vers de nombreux réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Tumblr, Reddit, etc.), des services Cloud (Dropbox, FTP, Google Drive, Box, etc.) ou des sites en ligne de partage d'images à l'instar d'Imgur, Flickr ou Google Photos.propose une foule d'options pour organiser, renommer et paramétrer les différentes tâches. L'interface entièrement en français et intuitive s'avère pratique pour retrouver rapidement les précédentes captures. En somme,est une réussite en tous points !Capturer une page web peut être bien utile pour sauvegarder un article en ligne ou les publications d'un réseau social. Pour ce faire, nous vous invitons à découvrir l'extensionpour le navigateur web Google Chrome Un clic de souris suffit à capturer instantanément une page web déroulante dans son intégralité. La capture est ensuite enregistrée automatiquement sur le disque dur au format PNG avec une bonne qualité d'image. Un module simple, rapide et minimaliste !Les utilisateurs de Mozilla Firefox seront ravis de pouvoir également capturer des pages web déroulantes et de les exporter de plusieurs manières. Avec l'extension, il est possible de réaliser des captures en un clic de souris pour les ouvrir au sein de l'éditeur intégré. Ce dernier permet d'insérer des images et du texte, de dessiner des formes ou d'envoyer directement la capture par e-mail ou vers l'application de son choix.Ce module complémentaire donne les moyens d'envoyer les captures écran de pages web sur Twitter, Facebook, Flickr, Picasa, ImageShack ou encore sur un serveur FTP/HTTP. L'ensemble est simple à prendre en main bien qu'en anglais.Comme toute sélection, nous avons volontairement omis certains (très) bons outils les recommandons tout de même : SnagIt Jing ou encore Screenpresso