L'avis de la rédaction

8/10 Sans doute le moteur anonyme visuellement le plus proche de Google

IxQuick se présente comme « le moteur de recherche le plus confidentiel au monde » et, face à un Google omniprésent, fait donc lui aussi le pari de la vie privée. Le moteur est accessible sur Starpage.com et la société propose d'ailleurs StartMail, un Webmail sécurisé.



IxQuick se base désormais uniquement sur les algorithmes de Google mais la société explique que pour chacune des requêtes les informations d'identification sont supprimées. L'adresse IP n'est ainsi jamais utilisée, les visites ne sont pas consignées et aucun cookie n'est installé.



Le moteur se concentre sur la recherche générique, les images et les vidéos avec un agencement très proche de celui de Google. Notez que pour la consultation de vidéos, l'anonymat n'est pas possible.

Modifié le 11/10/2016

Publié par Guillaume Belfiore