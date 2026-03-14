Il n'est pas exagéré de dire que la station météo Netatmo fait partie des meilleurs produits high-tech français de ces quinze dernières années. L'attaque est appuyée, certes, mais l'appareil a largement eu le temps de le prouver. Lancée en 2011, la station a traversé les modes, résisté à la vague des gadgets connectés et conservé ce que beaucoup d'objets intelligents perdent en chemin : une vraie utilité au quotidien.

Cette version de seconde génération ne bouleverse pas la formule. Elle la rafraîchit, lui ajoute quelques fonctions, et rappelle surtout pourquoi Netatmo continue d'occuper une place à part dans l'univers de la maison connectée.

La vraie question, d'ailleurs, n'est pas de savoir si cette station est bonne. Elle l'est, sans ambiguïté. La question est plus basique et plus directe : cette nouvelle génération justifie-t-elle vraiment l'achat si l'ancienne fonctionne encore parfaitement ?