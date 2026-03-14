Fidèle à son design iconique, cette nouvelle version de la station météo Netatmo intègre désormais les indices UV et pollens. Un renouvellement en douceur qui privilégie la fiabilité aux ruptures technologiques majeures.
Il n'est pas exagéré de dire que la station météo Netatmo fait partie des meilleurs produits high-tech français de ces quinze dernières années. L'attaque est appuyée, certes, mais l'appareil a largement eu le temps de le prouver. Lancée en 2011, la station a traversé les modes, résisté à la vague des gadgets connectés et conservé ce que beaucoup d'objets intelligents perdent en chemin : une vraie utilité au quotidien.
Cette version de seconde génération ne bouleverse pas la formule. Elle la rafraîchit, lui ajoute quelques fonctions, et rappelle surtout pourquoi Netatmo continue d'occuper une place à part dans l'univers de la maison connectée.
La vraie question, d'ailleurs, n'est pas de savoir si cette station est bonne. Elle l'est, sans ambiguïté. La question est plus basique et plus directe : cette nouvelle génération justifie-t-elle vraiment l'achat si l'ancienne fonctionne encore parfaitement ?
- Valeur sûre, la must have des stations météo connectées
- Simplicité d'utilisation
- Nouvelles couleurs plus modernes
- Compatibilité écosystème existant
- Ajout des UV et des pollens
- Pas de grosses nouveautés
- Toujours un port micro-USB
- 20€ de plus que l'ancienne station
Déballage et mise en route : un classique toujours aussi facile à vivre
Il y a des produits que l'on reconnaît au premier coup d'œil. La station météo Netatmo est de ceux-là. Ses deux cylindres en aluminium, son design minimaliste et cette capacité rare à ressembler davantage à un bel objet qu'à un accessoire geek lui ont permis de traverser les années sans vraiment vieillir, contrairement à l'auteur de ce test.
Le déballage de la boîte de la station météo Netatmo Original (2e gén.). ©Nicolas Guyot pour Clubic
Cette édition Original conserve cette silhouette emblématique, mais l'adoucit avec deux nouvelles finitions, Sable et Menthe, là où l'ancien modèle se contentait d'un gris aluminium plus froid, presque clinique, qui nous rappelle que Steve Jobs n'est plus de ce monde. Du coup, contrairement à son aïeule, je trouve que cette nouvelle station s'intègre nettement plus naturellement dans un intérieur de 2026.
Surtout, Netatmo n'a pas touché à ce qui faisait déjà sa force. L'installation reste d'une simplicité presque vexante pour la concurrence. On branche, on associe, on place le module extérieur, et l'ensemble est opérationnel en quelques minutes. Les premières données remontent rapidement, l'application est claire, et l'on retrouve immédiatement cette philosophie maison, à savoir un produit pensé pour être utilisé, pas pour monopoliser une heure de configuration.
Si le module principal peut communiquer en Wi-Fi 2,4 GHz avec votre box (802.11 b/g/n, chiffrement WEP/WPA/WPA2/TKIP/AES), la communication entre les modules additionnels s'effectue via une fréquence radio propriétaire de 868 MHz (rafraîchissement toutes les 5 minutes). ©Nicolas Guyot pour Clubic
Un détail, toutefois, fait grincer des dents en 2026 : le port micro-USB. Voir encore un câble d'alimentation de ce type sur un produit vendu 169,99 euros suffit à rappeler que cette nouvelle génération repose sur une base technique déjà ancienne. Ce n'est pas bloquant, bien sûr, mais cela donne au produit un petit parfum de capsule temporelle.
En plus de l’alimentation électrique, ce connecteur peut servir à configurer la station depuis un PC ou un Mac si un problème de synchronisation survient avec le smartphone.
Dès les premières minutes, la promesse du produit apparaît clairement. Ici, pas de révolution spectaculaire, mais un compagnon domestique fiable. Et de ce point de vue, la copie reste solide. La station demeure compatible avec tout l'écosystème météo de la marque, qu'il s'agisse du pluviomètre, de l'anémomètre ou des modules intérieurs additionnels.
En revanche, comme sur la première génération, un seul module extérieur peut être associé à la station (et toujours impossible d'utiliser un module extérieur comme module d'intérieur). L'ensemble reste cohérent, mais certains auraient sans doute aimé un peu plus de souplesse et de nouveautés comme une compatibilité Matter et Zigbee (en plus de la compatibilité actuelle avec la plupart des plateformes domotiques) et, pourquoi pas, un mini écran OLED ou E-ink pour ceux qui n'ont pas leur téléphone en permanence sur eux à la maison.
Au quotidien : toujours aussi pertinente, mais à peine renouvelée
C'est dans l'usage quotidien que la station météo Netatmo rappelle pourquoi elle s'est imposée comme une référence. Elle fait exactement ce qu'on attend d'elle, avec une sobriété presque exemplaire. Température, humidité, pression atmosphérique, CO₂, niveau sonore, historique, alertes personnalisées… Tout est là, présenté clairement, sans surcharge ni effet gadget.
L'installation et l'ajout de modules supplémentaires ne posent pas de problème particulier. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Que ce soit sur l'app ou la page Web, on consulte les mesures d'un coup d'œil. On suit les tendances, on ajuste l'aération d'une pièce, on surveille un épisode de chaleur ou un réveil glacial. En clair, on comprend mieux son environnement et, ce faisant, on améliore un peu son confort domestique. C'est précisément ce que tant d'objets connectés promettent sans jamais réellement y parvenir dans la durée.
L'interface de l'application n'a pas vraiment changé ces dernières années. En haut, les nombreuses mesures extérieures. En bas, les données de la maison et/ou l'emplacement de la station extérieure. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Cette seconde génération ajoute quelques nouveautés mises en avant par Netatmo : les UV, l'ensoleillement et le pollen. Dans l'application Netatmo Weather (compatible Android et iOS), cela se traduit par un indice UV en temps réel, allant de 0 à 11+, ainsi que par des prévisions polliniques sur 72 heures, réparties selon plusieurs catégories comme les arbres, les graminées ou les herbacées. Sur le papier, l'ajout est pertinent. Dans la pratique, cela peut effectivement servir aux allergiques, aux sportifs, aux parents ou, tout simplement, à celles et ceux qui veulent éviter une exposition mal anticipée au soleil.
À partir de l'appli Weather, vous pouvez consulter la météo qui fait près de chez vous ou à l'autre bout du globe. Les données remontées dans Weathermap sont celles de la communauté des utilisateurs de la station Netatmo. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Le problème, c'est que ces nouveautés ressemblent davantage à une montée en gamme des services qu'à une véritable évolution matérielle. Netatmo l'assume d'ailleurs, les données UV et pollen ne sont pas issues de capteurs embarqués dans la station, mais de données externes agrégées. Autrement dit, c'est utile, parfois même très utile, mais ce n'est pas la preuve que le produit mesure soudainement davantage chez vous. La nuance a son importance. Il faut donc voir cette génération comme une excellente station enrichie de nouveaux services, et non comme une refonte technique de fond.
Au fil des jours, une évidence s'impose : l'expérience utilisateur change très peu. Et cela peut se lire de deux façons. La première, flatteuse, c'est que l'application Netatmo Weather reste simple, lisible et efficace. La seconde l'est un peu moins : l'ensemble manque d'élan. Netatmo met en avant l'intégration de la station dans l'écosystème Home + Control de sa maison mère Legrand, mais dans les faits, le produit continue de vivre dans l'application Netatmo Weather. Cette coexistence brouille légèrement le message autour d'un produit qui, au fond, n'avait pas besoin d'être compliqué.
En parallèle de l'appli Weather de Netatmo, vous pourrez retrouver les mesures de la station météo dans l'appli Home + Control de Legrand. Certes, l'interface est un peu moins avenante, mais elle a le mérite de créer un socle commun pour toute la domotique du groupe français. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Reste le prix. À 169,99 euros, soit 20 euros de plus que l'ancien modèle toujours en vente (voire davantage sur Amazon), la note est plutôt salée pour une station météo connectée, même réputée. Certes, la qualité de fabrication est là et la fiabilité générale de la solution joue clairement en sa faveur. Certes encore, l'écosystème est mature. Mais à ce niveau de prix, l'absence de vraie rupture technologique se remarque forcément. Pour un utilisateur déjà équipé d'une première génération fonctionnelle, la montée en gamme paraît difficile à conseiller. Pour quelqu'un qui part de zéro, en revanche, le raisonnement change : il s'agit alors d'acheter un classique, dans le sens le plus noble du terme.
Le verdict est presque frustrant de simplicité. La Netatmo Original 2e génération reste une excellente station météo connectée. Peut-être même, encore aujourd'hui, la plus recommandable pour qui cherche un produit élégant, fiable, simple et durable. Son vrai défaut, au fond, est d'être un peu trop proche de celle qu'elle remplace.
Ses nouvelles couleurs lui vont bien. Son installation reste exemplaire. Son écosystème inspire confiance. Les données UV et pollen ajoutent une couche de service bienvenue. Mais les nouveautés concrètes restent limitées, le micro-USB jure franchement en 2026, et le ticket d'entrée paraît un peu élevé pour un produit qui évolue davantage en surface qu'en profondeur.
En clair, si la génération précédente fonctionne toujours parfaitement chez vous, mieux vaut la garder. En revanche, pour un premier achat ou pour un cadeau destiné à un amateur de météo, de maison connectée ou simplement de beaux objets utiles, cette nouvelle station Netatmo, même un peu fainéante, reste une valeur sûre.
La météo change sans cesse. La vraie qualité, elle, évolue parfois beaucoup plus lentement. Et c'est peut-être, au fond, le plus beau compliment que l'on puisse adresser à cette station.
- Valeur sûre, la must have des stations météo connectées
- Simplicité d'utilisation
- Nouvelles couleurs plus modernes
- Compatibilité écosystème existant
- Ajout des UV et des pollens
- Pas de grosses nouveautés
- Toujours un port micro-USB
- 20€ de plus que l'ancienne station