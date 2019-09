Le patron d'Orange, Stéphane Richard, accuse l'Arcep de "frôler le harcèlement"

Coup de gueule et coup de com'

L'Arcep et Orange devant la justice

Source : Les Échos

Selon lui, l'Arcep (l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes) frôle le «» vis-à-vis de son entreprise, qui aurait du mal à comprendre cette attitude.Dans cet entretien, Stéphane Richard veut justifier le dépôt d'une question prioritaire de constitutionnalité à l'encontre des pouvoirs du régulateur des télécoms. S'il affirme que son entreprise «» l'existence de l'Arcep, il conteste ses décisions récentes et appelle à un amendement législatif pour modifier son organisation.», affirme-t-il.», explique-t-il encore, soulignant que l'attitude de l'Arcep «».Ces derniers mois, l'Arcep a ouvert plusieurs procédures de sanctions contre Orange, mais aussi SFR et Free, pour les obliger à se confirmer à leurs obligations «». L'Arcep reproche aussi à Orange un mauvais entretien du réseau cuivre historique ou la déficience des offres de gros aux entreprises , entre autres.Ces procédures pourraient conduire à d'importantes sanctions financières pour l'opérateur. Le groupe dirigé par Stéphane Richard a réagi, fin août, par le dépôt d'une question prioritaire de constitutionnalité qui pourrait ébranler l'Arcep dans ses fondements.