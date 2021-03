Forfait mobile : la série Free 80 Go est en promotion ce weekend !

L'opérateur mobile propose son offre promotionnelle jusqu'à mardi 6 avril 2021 pour tous les nouveaux clients Free. Cette promo vous permettra de bénéficier pour moins de 10 euros par mois (9,99 euros pour être précis) d'un forfait mobile très complet pendant 1 an. A l'issue des 12 premiers mois, vous basculerez sur le forfait Free 4G à 19,99 euros par mois à moins que vous décidiez de changer d'opérateur puisque c'est une offre sans engagement. Un simple Numéro RIO (Relevé Identité Opérateur) vous permet de changer de formule chez un autre opérateur mobile. Notez aussi que 10 euros vous seront demandés pour l'obtention de votre carte SIM Free mobile.

Ce forfait doté d'une généreuse enveloppe internet mobile de 80 Go s'adresse donc à une clientèle soucieuse de pouvoir naviguer, télécharger ou streamer sans compter sa data. De plus, le réseau FreeWifi accessible dans de nombreuses zones de France vous permettra à vous connecter au réseau Wifi Free facilement à l'aide de vos identifiants et sans vous demander 1 euro de plus.

Les appels et SMS sont illimités vers les téléphones mobiles ainsi que les fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte). Seuls les MMS sont uniquement en l'illimité au sein de l'Hexagone.