Vous connaissez "Where is my mind" des Pixies ? Attention, cette chanson éteint votre réveil sur Android !

Si vous avez grandi dans les années 80/90, si vous appréciez le rock alternatif et/ou si vous avez visionné le film Fight Club, alors vous connaissez forcément la chanson « Where is my mind » du groupe Pixies. La chanson a également été utilisée dans d'autres films, mais aussi dans des séries TV, dans des publicités, sans oublier les jeux vidéo avec Dark Souls 2, Uncharted 4 et plus récemment Cyberpunk 2077.

Et comme c'est le cas chez de nombreux utilisateurs, vous songez peut-être à utiliser le célèbre titre des Pixies en tant que sonnerie de réveil sur votre smartphone. Mauvaise idée…