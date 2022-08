Withings de nouveau récompensé et recommandé pour la précision de ses appareils de santé

Chaque année, Stride BP émet des recommandations sur les outils les plus précis pour prévenir l'hypertension, mesurer la

pression artérielle et établir un diagnostic, selon leurs dernières études scientifiques. L'utilisation d'appareils imprécis peut entraîner de mauvaises prises

en charge, et mettre ainsi potentiellement à risque environ 1,3 milliard de personnes concernées dans le monde par cette maladie.