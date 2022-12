WTF, codes nucléaires et BBQ : le Raspberry Pi 5 s'annonce dans un schéma... cocasse

Il y a quelques jours, le compte Twitter officiel de la fondation Raspberry a publié un schéma de son futur nano-ordinateur : le Pi 5. Un schéma tout ce qu'il y a de plus sérieux et officiel en apparence, mais qui se veut en réalité une petite blague de fin d'année. On y dénote en effet certaines mentions telles que WTF, nuclear codes, black box, back door ou encore BBQ (pour « barbecue »). De quoi officialiser, non sans humour donc, l'arrivée prochaine de ce Raspberry Pi 5.