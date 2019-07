Xaviel Niel lorgne sur la presse en prenant des parts de La Provence et de Nice-Matin

Xavier Niel va-t-il proposer sa Freebox Delta aux salariés de Nice-Matin ? © Clubic.com

Xavier Niel récupère les parts d'un groupe belge

Plus intéressé par Nice-Matin que par La Provence

Source : Libération

Depuis qu'il a adopté le look « barbe du troisième jour », ne croyez pas quese la coule douce, bien au contraire. Toujours à l'affût de nouveaux investissements, le boss de Free vient de prendre des parts significatives dans deux des principaux journaux du sud-est de la France et acteurs de la(PQR) :et. Le milliardaire est déjà actionnaire du, titre de la presse quotidienne nationale (PQN).Si l'on en croit les affirmations du journal liégeois. Notons que pour ce dernier, les 66% restants sont détenus par les 456 salariés du média. Le patron de Free a en réalité racheté les parts que le fonds d'investissement belge Nethys possédait dans les deux quotidiens. Sur ce dossier, Niel était en concurrence avec Rodolphe Saadé, PDG de la CMA-CGM, et Iskandar Safa, propriétaire deAprès avoir investi plusieurs millions d'euros à son entrée en capital en 2015, Nethys était en désaccord avec Bernard Tapie, actionnaire majoritaire, sur la valorisation de. Ainsi, la société belge n'a jamais activé l'option qui aurait pu lui permettre de grimper au capital à hauteur de 34 ou de 49%.Au-delà du retrait belge,. Le fondateur de Free aurait fait une approche surprise dans les négociations pour acquérir les parts de Nethys, ce qui n'a évidemment pas été bien perçu.L'ancien patron de l'OM, placé face à la perspective de devoir, peut-être, rembourser les centaines de millions d'euros perçus lors de l'arbitrage Adidas-Crédit lyonnais, s'interrogeait sur les motivations de Xavier Niel. Dans le sud de la France, les parts de marché de la presse régionale sont réparties entre quelques acteurs, peu nombreux. Sur sa zone géographique,demeure le seul média régional de premier plan par exemple, et n'est pas menacé par la concurrence, faiblarde dans une région où la presse a du mal à se développer.Ainsi, Xavier Niel aurait, selon Mediapart (11%) au groupe CMA-CGM. Il ne serait donc officiellement et réellement. Nice-Matin a également sous sa direction le quotidien Monaco-Matin. Or Xavier Niel possède notamment l'opérateur local de la Principauté, Monaco Telecom.