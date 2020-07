La barre de son Sony HT-S20R à prix choc avec ce code promo 🔥

Concernant les dimensions, la barre mesure 760 x 52 x 86 mm et affiche un poids de 2 kilos. De son côté, le caisson mesure 192 x 387 x 342 mm et a un poids de 6,9 kilos. Enfin, les enceintes arrières mesurent 86 x 171 x 86 mm et pèsent 600 grammes chacune.