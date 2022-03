Le prix du Samsung Galaxy S21 5G (128 Go) est en chute sur Rakuten

Vous pourrez également réaliser de superbes clichés grâce au capteur avant de 10 MP ainsi que les trois capteurs arrières de respectivement 64 MP pour le téléobjectif, et 12 MP pour les grand angle et ultra grand angle. Filmez ainsi en 4K à 60 ips et en 8K à 24 ips. Vous disposez dans cette configuration de 128 Go pour stocker toutes vos réalisations.

Enfin, côté autonomie, vous profitez d'au moins une journée en utilisation normale grâce à la batterie de 4000 mAh. Un smartphone plébiscité qui vous accompagnera dans toutes les circonstances grâce à sa norme IP68 (immersion à 1m30 max durant 30 minutes max) et qui a obtenu l'excellente note de 9/10 lors de notre test Clubic 100% indépendant .