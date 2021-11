Alerte bon plan sur le Samsung S21 Ultra 5G à -28% 🔥

Lors de sa sortie, on reprochait au Galaxy S21 Ultra son prix un peu prohibitif, supérieur à 1000€. De l'eau a coulé sous les ponts et Rakuten vient enfoncer le clou à trois reprises pour offrir ce smartphone ultra performant à un tarif plus abordable.

Affiché à 1259€ sur le site, il est proposé par un vendeur tiers dans sa version globale (et donc compatible avec les cartes sim et réseaux européens) pour 898,6€. Soit une première baisse de 28%.

Ça ne s'arrête pas là puisqu'il est possible de grapiller 12€ supplémentaire au moment de payer, en utilisant le code SUP12400 dans l'emplacement des codes promo. Ce qui fait qu'au final, vous allez payer le smartphone 886€ .

Vous pensez que c'est fini ? Que nenni ! Avant d'acheter le smartphone, inscrivez-vous au Club R. C'est gratuit, ça ne dure qu'une demi seconde, et surtout ça vous permet de cagnotter un certain pourcentage de tous vos achats. Et dans le cas du Galaxy S21 Ultra 5G, vous allez récupérer 119,93€ !