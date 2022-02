Le smartphone Realme 8 128 Go tombe à un prix très abordable (-28%)

Ce cher Realme 8 est équipé d'un écran Super AMOLED avec une diagonale de 6,4 pouces et une définition de 2400 x 1080 pixels. La dalle dispose d'une qualité d'affichage extrêmement correcte qui devrait largement vous satisfaire au quotidien. Ce constat est aussi valable sur les performances qui sont assurées par un processeur Helio G95 épaulé par 6 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go (extensible via microSD). Globalement, votre mobile restera efficace sur la plupart des tâches. Vous allez pouvoir jouer, regarder des vidéos et passer d'une application à une autre sans le moindre ralentissement.