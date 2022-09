OPPO : certifié en Europe, le A77s se dévoile. Bientôt dans nos poches ?

Le OPPO A77s sera très similaire au OPPO A77 4G. Il adopte un design à l'ancienne, avec la caméra frontale logée dans une encoche en forme de goutte d'eau, comme ce fut à la mode il y a quelques années, et comme on le voit parfois encore repris aujourd'hui sur des modèles d'entrée de gamme. De plus, l'appareil est équipé d'un écran LCD de 6,56 pouces avec une qualité d'affichage HD+ et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. La dalle couvre 100 % de l'espace colorimétrique DCI-P3.

Le smartphone embarque cependant une puce différente de celle du A77 4G, le Snapdragon 680 de Qualcomm, gravé dans une finesse de 6 nm et avec 8 Go de RAM. OPPO a prévu 128 Go d'espace de stockage pour ce modèle. L'autonomie du mobile est confiée à une imposante batterie de 5 000 mAh, compatible avec la technologie de recharge rapide SUPERVOOC 33 W.