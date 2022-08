L'OPPO Watch 3 Pro va arriver prochainement et devrait être l'une des montres les plus performantes du marché

Le constructeur chinois ne devrait plus attendre que quelques jours avant de dévoiler la prochaine génération de sa montre connectée .

L'été est la saison choisie par OPPO chaque année pour présenter sa nouvelle gamme de montres connectées, et 2022 ne fera pas exception à cette règle.

Le constructeur a annoncé sur ces réseaux sociaux il y a quelques semaines déjà que le lancement de l'OPPO Watch 3 s'effectuerait au mois d'août 2022. Nous avons désormais une date plus précise à cocher dans notre calendrier.