L'excellent OnePlus 8 dans sa version 256Go devient plus abordable avec cette promo Cdiscount

Le OnePlus 8 possède de nombreuses qualités qui ne doivent pas manquer de vous séduire, à commencer par un bel écran AMOLED de 6,55" avec une définition de 2400 x 1080, une résolution de 402 ppi et un taux de rafraichissement de 90Hz. Niveau hardware, l'appareil performe grâce à l'excellente puce Snapdragon 865 5G épaulée par 12 Go de RAM, pour une fluidité optimale de votre smartphone. Comptez également sur une compatibilité avec le réseau 5G, sous réserve de disponibilité suivant l'endroit où vous vous trouvez, le plus performant à l'heure actuelle. Passer vos appels comme naviguer sur Internet n'aura jamais été aussi rapide !

Plus encore, réalisez de beaux clichés, qu'il s'agisse de selfies comme de paysages. Le OnePlus 8 dispose d'une caméra avant de 16MP et d'une caméra arrière composée de 3 capteurs de 48, 16 et 2MP. En photo comme en vidéo, vous ne serez pas déçu. Vous pourrez les stocker sans problème, de même que vos applications favorites ainsi que vos fichiers, grâce aux 256 Go de mémoire inclus dans ce modèle.

Le OnePlus 8 est ici proposé dans une belle robe verte proche d'un turquoise, pour un appareil au style moderne, possédant des traits fins et un design soigné. Sa batterie de 4300 mAh vous garantit une journée d'utilisation, avec une compatibilité pour la recharge rapide (USB-C) vous permettant de passer de 0 à 50% de batterie en à peine plus de 20 minutes. Un compagnon idéal de seulement 182g qui n'attend que d'être adopté !