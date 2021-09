OnePlus 9 Pro : le dernier smartphone 5G signé OnePlus profite de 110€ de réduction

Notre smartphone du jour est équipé d'un somptueux écran AMOLED 6,7 pouces avec une définition de 3120 x 1440 pixels et un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Le tout avec une protection Gorilla Glass. La dalle est juste magnifique et affichera parfaitement tous vos contenus. Le mobile de OnePlus n'est pas en reste côté puissance grâce au processeur Snapdragon 888 associé aux 8 Go de RAM et à une mémoire interne de 128 Go. L'OS OxygenOS 11.2 basé sur Android 11 est de la partie. Et bien entendu, la compatibilité 5G est de mise.