OnePlus Nord N100 : le moins cher des smartphones OnePlus chute à moins de 100€ 🔥

Ce fameux OnePlus Nord N100 embarque un large écran avec une diagonale de 6,52 pouces pour une définition en 1600 x 720 pixels (HD+). Ses performances sont assurées par un processeur Qualcomm Snapdragon 460 épaulé par 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. Le tout avec le système d'exploitation OxygenOS basé sur Android 10. Les performances sont donc correctes pour un smartphone aussi abordable. La fluidité sera toujours de mise sur l'interface et entre les applications.

La caméra arrière comprend un capteur 13 MP associé à deux modules 2 MP + 2 MP. Les différentes scènes pourront être optimisées grâce à l'IA et des fonctionnalités panorama ou même portrait sont de la partie. À l'avant, une dernière caméra à 8 MP se chargera des selfies. De plus, un capteur d'empreinte digitale vous permettra de déverrouiller le téléphone. Enfin, la batterie 5000 mAh fera preuve d'une endurance incroyable pour tenir sur plus d'une journée complète.