Le PC gaming de vos rêves pour Noël ? MSI propose de belles promotions sur une sélection d’écrans et d'ordinateurs fixes MSI

Cette sélection reste focus sur des appareils haut de gamme, mais sur les PC fixes cette fois, avec le Trident AS 11. Soyons clairs : avec un processeur Intel Core-i7 de 11e génération, 16 Go de RAM et une carte graphique NVIDIA RTX 3070, l'appareil a tout ce dont on peut rêver. Il ajoute également 512 Go de stockage SSD, qu'il loge dans un boîtier RGB léger et compact. Vous vouliez un modèle surpuissant et facile à transporter ? MSI vous a entendu.