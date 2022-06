Cette TV LG OLED EVO 55'' affiche une réduction de 500€ à quelques jours des soldes 2022

Les personnes qui désirent s'équiper d'une TV dotée d'une qualité d'image renversante et de toutes les fonctionnalités Smart TV doivent impérativement se tourner vers cette LG OLED55C2 ! En effet, on fait difficilement plus complet à l'heure actuelle. Mais avant de passer aux caractéristiques techniques avantageuses de cet exemplaire, nous allons lever le voile sur les modalités en vigueur.

Il faut se rendre chez Rue du Commerce qui applique une remise immédiate de -521 €. Cependant, vous devez savoir que la livraison à domicile est facturée à partir de 29,99 €. Ainsi, le prix final sera bien de 1498,99 €. Le paiement en trois fois vous reviendra à 500,93 € par échéance. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans.