COMPUTEX 2019 - INTEL : comment suivre la conférence en direct ?

Intel se doit de maintenir la pression face à AMD

La conférence d'Intel : quand et comment la suivre ?

Pour y parvenir, Intel devra se montrer audacieux et en dévoiler plus sur sa gravure 10 nm et les retombées concrètes qui seront les siennes sur le marché. C'est du moins ce que l'on peut espérer alors que la firme a récemment engagé la production de ses puces Ice Lake-U (basées sur l'architecture Sunny Cove). Attendues sur le troisième trimestre 2019, ces processeurs basse consommation devraient intégrer des ordinateurs portables dès le quatrième trimestre. D'autre CPUs gravés en 10 nm doivent suivre en 2020, il reste donc encore quelques mois à Intel pour préparer leur arrivée.Sur le secteur grand public, comme sur le marché propre à l'entreprise et aux data-centers, Intel a tout intérêt à ne pas se reposer sur ses lauriers. Et pour cause, depuis deux ans AMD grappille des parts de marché et parvient à bousculer Intel à la fois avec ses puces Ryzen et Epyc. Deux lignées de processeurs qui doivent être renouvelées dans les prochaines semaines grâce à l'architecture ZEN 2 et à un nouveau protocole de gravure en 7 nm.Pour Intel, l'idée sera donc, au mieux, de garder une longueur d'avance (chose que le fondeur a réussi à faire jusqu'à présent), au pire, de tenir la cadence et éventuellement baisser ses prix pour prendre AMD à son propre jeu avant la généralisation du 10 nm.Pour cette édition 2019 du Computex, les bleus ne dévoilent que très modérément quelle sera leur approche. En guise de succincte mise en bouche à sa conférence, la firme se contente de rester vague, il s'agira d'expliquer : "comment Intel, en collaboration avec ses partenaires industriels, transformera l'informatique intelligent dans un monde centré sur les données", tout en revenant sur "le role du PC dans le développement du facteur humain". Difficile de faire plus alambiqué, mais nul doute que la chose est voulue. Rester trouble avant une conférence est après tout une stratégie largement éprouvée.La conférence d'Intel se tiendra en ouverture du Computex 2019, ce mardi 28 mai entre 13h30 et 14h30 heure de Taipei, et donc entre 7h30 et 8h30 du matin heure de Paris.Comme la plupart des constructeurs présent au Computex, Intel doit retransmettre en direct sa keynote sur sa chaîne YouTube, accessible à cette adresse