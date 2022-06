Le prix du smartphone Google Pixel 6 128 Go s'effondre sans prévenir

Passons tout de suite aux spécificités techniques du modèle qui nous intéresse aujourd'hui. Ainsi, le Pixel 6 est doté d'un fort bel écran AMOLED de 6,4 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement à 90 Hz. Une dalle extrêmement agréable à regarder au quotidien et qui mettra vos contenus en valeur. Les bonnes performances sont assurées par un processeur Google Tensor épaulé par 8 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Globalement, votre téléphone se montrera ultra efficace sur la plupart des tâches. Vous serez en mesure de jouer et de naviguer entre plusieurs applications sans essuyer le moindre ralentissement.